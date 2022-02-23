Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян, передає 24 канал.

Важливо Україну невдовзі відвідає місія МВФ для підготовки траншу

Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, що підтримується МВФ,

– мовиться у повідомленні.

За результатами другого перегляду очікується отримання третього траншу в розмірі 700 мільйонів доларів за програмою stand-by.

Що відомо про програму stand-by Програму stand-by Міжнародного валютного фонду затвердили у червні 2020 році. Її термін складав 1,5 роки, розмір – 5 мільярдів доларів. 12 червня 2021 року Київ одержав перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми. Він складав 2,1 мільярда доларів. 23 листопада Україна Програму stand-by Міжнародного валютного фонду затвердили у червні 2020 році. Її термін складав 1,5 роки, розмір – 5 мільярдів доларів. 12 червня 2021 року Київ одержав перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми. Він складав 2,1 мільярда доларів. 23 листопада Україна отримала ще 699 мільйонів доларів для України у межах продовження дії програми stand-by.

Зауважимо, що МВФ продовжив чинну кредитну програму до червня 2022 року. Без цього рішення програма закінчилася б у грудні, й Україна втратила б усі шанси отримати ще не вибрану суму позики на понад 2 мільярди доларів.

Для того, щоб отримати допомогу від МВФ Україна зобов'язалася виконати 12 умов до червня 2022 року. При цьому держава повинна зберігати макроекономічну та фінансову стабільність, зменшувати вразливість та долати перешкоди для приватних інвестицій.

Серед умов є:

введення в дію змін до закону про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру;

розроблення бази споживачів для постачальників газу;

завершення перевірки чинних членів Вищої ради правосуддя;

призначення наглядової раду "Енергоатому";

ухвалення дорожньої карти щодо виведення "Приватбанку" та "Ощадбанку" на ринок для приватизації;

прийняття стратегії повернення активів збанкрутілих банків тощо.

Марченко заявив, що основні з 12 умов уряд вже виконав.