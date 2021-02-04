Місія Міжнародного валютного фонду з питань першого перегляду програми для України у форматі stand-by продовжує працювати в нашій державі у дистанційному форматі. Наразі інформації про наступний транш немає.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Представник МВФ Джері Райс під час брифінгу у Вашингтоні 4 лютого заявив, що додаткова інформація щодо роботи місії поки відсутня. Він порадив дочекатися комунікацій пізніше.

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Що цьому передувало

Міністр фінансів Сергій Марченко 28 січня повідомив, що Місія Міжнародного валютного фонду вирішила ще на 7 – 10 днів продовжити свою роботу в нашій державі. За його словами, переговори між Україною та МВФ перебувають в активній стадії.

Україні принципово залишатися в програмі МВФ

Глава Мінфіну наголосив, що для України принципово залишатися в програмі МВФ. Він висловив сподівання, що ці дні дадуть змогу фіналізувати меморандум та допоможуть зрозуміти, які наша держава зможе взяти на себе зобов'язання, щоб надалі їх виконати.

Під час попередніх зустрічей сторони обговорювали технічні речі, зокрема, консолідацію бюджету на 2022 рік.

Зверніть увагу! МВФ 9 червня 2020 року затвердив для України нову 18-місячну програму stand-by на 5 мільярдів доларів. Транш у розмірі 2,1 мільярда доларів виділили одразу, ще 2,9 мільярда наша держава отримає згодом.

Співпраця України з МВФ: коротко

В Україні з 1 січня 2021 року зросли тарифи на газ для населення. Обурені підвищенням громадяни вийшли на акції протесту.

Через це у Кабінеті міністрів на період карантину вирішили встановити граничну ціну на блакитне паливо – тобто зменшити її. Тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження сум у платіжках людей на понад 30%.

Реакція МФВ була миттєвою: у Фонді заявили, що Україна, підписавши меморандум, взяла на себе зобов'язання щодо тарифів на ринку природного газу та висловили занепокоєння щодо зміни цін.



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