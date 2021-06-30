Як розповіли у Міністерстві юстиції, такі правила діятимуть після зняття так званого мораторію на відчуження ділянок сільськогосподарського призначення. При посвідченні договору про відчуження ділянки потрібно буде сплатити декілька податків та зборів.

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Що треба сплатити при купівлі землі:

податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від ціни, зазначеної в договорі купівлі – продажу;

військовий збір в розмірі 1,5%, це – до моменту нотаріального посвідчення договору відчуження земельної ділянки.

Базова розрахункова величина для оподаткування – це ціна. Вона не може бути нижчою оціночної вартості землі, яку розраховує уповноважений орган.

Хто звільняється від такого оподаткування:

Власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних паїв, які були отримані в порядку безоплатної передачі.

Пільгами при певних умовах і тільки раз на рік можуть скористатися особи, які отримали такі ділянки в процесі приватизації.

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Важливо! З 1 липня 2021 року скасовується мораторій на продаж землі, крім земель державної власності. Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.