Мінсоцполітики змінило вимоги до заповнення декларації на субсидію

Джерело:Федерація профспілок України
Міністерство соціальної політики анонсувало зміни до декларації на отримання житлової субсидії. За новими правилами тепер потрібно буде вказувати депозити та купівлю валюти.
Документ зі змінами розмістили для обговорення на сайті Федерації профспілок України.
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Крім того, потрібно буде вказати автомобіль, з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років. Зараз же потрібно вказувати автомобіль старше 15 років. Також залишається чинним пункт щодо сплати аліментів та відсутності заборгованості за ними.
Зауважимо, що Кабінет Міністрів 14 квітня посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Проєкт постанови посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних грошей.