Мінсоцполітики змінило вимоги до заповнення декларації на субсидію

Документ зі змінами розмістили для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Важливо Скільки уряд витратив на фінансування субсидії у березні 2021 року

Інформація про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень , протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.

, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії. Відомості про наявність коштів на депозитних рахунках у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму.

Крім того, потрібно буде вказати автомобіль, з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років. Зараз же потрібно вказувати автомобіль старше 15 років. Також залишається чинним пункт щодо сплати аліментів та відсутності заборгованості за ними.

Зауважимо, що Кабінет Міністрів 14 квітня посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Проєкт постанови посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних грошей.

Хто зараз може отримати субсидії: