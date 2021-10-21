У міністерстві пояснили, що для цього українцям потрібно укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соцзахисту населення з питання призначення житлової субсидії.
Водночас, зауважують у відомстві, житлова субсидія призначається у випадку наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості. Щоб дізнатися деталі, в Мінсоцполітики радять споживачам звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг.
У міністерстві також наголосили, якщо такий договір буде укладено протягом 2 місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону.
Рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави сплачувати платежі за послуги, укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії, – зазначають у міністерстві.
Додамо, що перевірити призначення житлової субсидії за даними Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій можна на сайті Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики.