У Міністерстві соціальної політики України зауважили, що навіть громадяни із заборгованістю зможуть претендувати на субсидію.

Важливо Субсидії на опалювальний сезон 2021 – 2022: хто вже отримав та скільки

У міністерстві пояснили, що для цього українцям потрібно укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соцзахисту населення з питання призначення житлової субсидії.

Зверніть увагу! Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої на понад 3 місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 340 гривень.

Водночас, зауважують у відомстві, житлова субсидія призначається у випадку наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості. Щоб дізнатися деталі, в Мінсоцполітики радять споживачам звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг.

У міністерстві також наголосили, якщо такий договір буде укладено протягом 2 місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону.

Рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави сплачувати платежі за послуги, укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії,

– зазначають у міністерстві.

Додамо, що перевірити призначення житлової субсидії за даними Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій можна на сайті Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики.