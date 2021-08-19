У Мінсоцполітики розповіли, як може вирости середня пенсія до кінця 2021 року
Джерело:UA: Перший
Середня пенсія в Україні до кінця 2021 року може вирости до 3 900 гривень. Наразі вона у середньому сягає 3 700 гривень.
Про це в ефірі телеканалу заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Вона розповіла, що має графік та уважно стежить за ситуацією.
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Зростання середньої пенсії до кінця року
Ми дуже хороший темп взяли. Ми знаходили той баланс і таргетували ті групи, кому важче. До кінця 2021 року, можливо, буде 3 900 гривень середня пенсія,
– зазначила Лазебна.
Для порівняння: наразі українські пенсіонери у середньому отримують 3 700 гривень.
Очільниця міністерства нагадала, що до кінця року заплановані ще 2 підвищення пенсійних виплат. У жовтні пенсію збільшать для 75-річних, а з 1 грудня – у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати підвищується мінімальна гарантія для людей від 65 років.
Міністерка підсумувала, що наприкінці року буде видно, на скільки фактично зросте середня пенсія.
Підвищення пенсій у 2021 році: що відомо
- Липневе перерахування вже відбулось, у результаті середній розмір пенсії становить 3 778,78 гривні, оскільки за II квартал (квітень – червень) середня пенсія в Україні зросла на 54,13 гривні, або на 1,45%.
- З 1 жовтня підвищать пенсії на 400 гривень для пенсіонерів від 75 до 80 років.
- А з 1 грудня заплановане зростання мінімальної пенсії на 80 гривень – до 1 934 гривень. Крім того, зросте мінімальна зарплата з 6 000 гривень до 6,5 тисяч гривень та підвищать мінімальну пенсію для українців віком від 65 років з великим стажем – до 2 600 тисячі гривень.