Про це в ефірі телеканалу заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Вона розповіла, що має графік та уважно стежить за ситуацією.

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Зростання середньої пенсії до кінця року

Ми дуже хороший темп взяли. Ми знаходили той баланс і таргетували ті групи, кому важче. До кінця 2021 року, можливо, буде 3 900 гривень середня пенсія,

– зазначила Лазебна.

Для порівняння: наразі українські пенсіонери у середньому отримують 3 700 гривень.

Очільниця міністерства нагадала, що до кінця року заплановані ще 2 підвищення пенсійних виплат. У жовтні пенсію збільшать для 75-річних, а з 1 грудня – у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати підвищується мінімальна гарантія для людей від 65 років.

Міністерка підсумувала, що наприкінці року буде видно, на скільки фактично зросте середня пенсія.

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