Сума цього платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї, існує спеціальна формула. Обов'язковий відстоток залежить від доходів сім'я. Ці правила діятимуть щонайменше до кінця карантину.

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Як розраховується обов'язковий відсоток платежу

Спочатку обчислюють середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Тоді його ділять на кількість членів сім'ї, так визначається середньомісячний дохід на людину. Далі дохід на одну особу потрібно поділити на розмір прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць, встановленого на початок року, з якого призначають субсидію. Станом на 1 січня 2021 року, наприклад, він становив 2189 гривень.

Отриманий результат треба поділити на 2, а потім помножити на 15%. Саме так визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу. Врешті, аби розрахувати розмір обов'язкової частини платежу, обов'язковий відсоток множать на середньомісячний дохід домогосподарства.

Довідка. За інформаціє від прем'єр-міністра, в Україні субсидії отримують близько 3 мільйонів людей. Нещодавно відбулася верифікація – через електронні реєстри. Під верифікацію з особистим підтвердженням потрапили 10 – 15 % субсидіантів.

Правила отримання субсидій змінилися з 1 вересня

У квітні 2021 року очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що починаючи з травня в українців буде 5 місяців, аби подати нові заяви на отримання житлових субсидій. У вересні цей термін добіг кінця. Кабмін переглянув критерії для їхнього отримання. Тепер не мають права на субсидію ті, хто має на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень; купує новий автомобіль з вартістю понад 50 тисяч гривень чи купує валюту на понад 50 тисяч гривень одноразово. Водночас 15% українцям таки доведеться повторно подати новий пакет документів. Детальніше про це – за посиланням.