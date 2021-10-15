У Мінсоцполітики порадили українцям, як підвищити свою пенсію до 7 тисяч

Розраховувати на отримання пенсії в розмірі близько 7 тисяч гривень можуть лише українці з повним страховим стажем із солідарної та накопичувальної системи.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

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Пенсія у 7 тисяч гривень

Пенсія близько 7 тисяч гривень – це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел:

солідарного;

накопичувального.

У такому випадку виплати становитимуть не менш як 40% від зарплати, що відповідає нормам конвенції МОП.

Окрім цього, При внесках 4% від заробітної плати та прибутковості +0,25% на місяць вище рівня інфляції, згідно з підрахунками, українці зможуть накопичити на досить високу пенсію, однак для цього обов'язкові до виконання наступні умови:

заробітна плата повинна бути не менше 15 тисяч гривень на місяць;

загальний підтверджений стаж роботи від 35 років;

пенсія в солідарній системі в розмірі 3,6 тисячі гривень.

За цих умов середня пенсія за накопичувальною системою за 15 років становитиме 3,1 тисячі гривень, що в сумі дасть розмір загальної пенсії за солідарною та накопичувальною системами понад 6,7 тисячі гривень – 45% від розрахункової зарплати.

Розрахунок варіантів пенсійних накопичень / Інфографіка Мінсоцполітики