Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.
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Пенсія у 7 тисяч гривень
Пенсія близько 7 тисяч гривень – це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел:
- солідарного;
- накопичувального.
У такому випадку виплати становитимуть не менш як 40% від зарплати, що відповідає нормам конвенції МОП.
Окрім цього, При внесках 4% від заробітної плати та прибутковості +0,25% на місяць вище рівня інфляції, згідно з підрахунками, українці зможуть накопичити на досить високу пенсію, однак для цього обов'язкові до виконання наступні умови:
- заробітна плата повинна бути не менше 15 тисяч гривень на місяць;
- загальний підтверджений стаж роботи від 35 років;
- пенсія в солідарній системі в розмірі 3,6 тисячі гривень.
За цих умов середня пенсія за накопичувальною системою за 15 років становитиме 3,1 тисячі гривень, що в сумі дасть розмір загальної пенсії за солідарною та накопичувальною системами понад 6,7 тисячі гривень – 45% від розрахункової зарплати.
Розрахунок варіантів пенсійних накопичень / Інфографіка Мінсоцполітики