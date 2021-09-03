У Мінсоцполітики планують 5 етапів підвищення пенсій у 2022 році

У межах підготовки проєкту Держбюджету-2022 Мінсоцполітики пропонує передбачити 5 кроків підвищення пенсій. Це робитимуть для забезпечення соціальної справедливості пенсійної системи.

Пенсії пропонують підвищити для людей, які за віком або станом здоров'я потребують додаткового соціального захисту. Це робитимуть шляхом індексації всіх пенсій за загальними правилами.

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Як пропонують підвищувати пенсію у 2022 році

З 1 січня підвищення пенсій особам з інвалідністю серед ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

з 1 березня – для майже 10 мільйонів пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 75 років;

з 1 липня і з 1 грудня підвищення пенсійних виплат у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

з 1 жовтня – мінімальної пенсії за віком через прогнозоване підвищення мінімальної заробітної плати.

Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою законопроєкту №4668 дадуть можливість уперше після 2014 року охопити всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих групах,

– заявили у міністерстві.

На 2022 рік Мінсоцполітики пропонує включити до програми щомісячних доплат літнім людям:

пенсіонерів віком від 70 до 75 років.

Це дозволить підвищити доходи 1,5 мільйонам пенсіонерів.