Пенсії пропонують підвищити для людей, які за віком або станом здоров'я потребують додаткового соціального захисту. Це робитимуть шляхом індексації всіх пенсій за загальними правилами.
Цікаво 5 – 6 тисяч доларів, – Веніславський сказав, яку "пенсію" отримують судді Верховного Суду
Як пропонують підвищувати пенсію у 2022 році
- З 1 січня підвищення пенсій особам з інвалідністю серед ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;
- з 1 березня – для майже 10 мільйонів пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 75 років;
- з 1 липня і з 1 грудня підвищення пенсійних виплат у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
- з 1 жовтня – мінімальної пенсії за віком через прогнозоване підвищення мінімальної заробітної плати.
Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою законопроєкту №4668 дадуть можливість уперше після 2014 року охопити всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих групах,
– заявили у міністерстві.
На 2022 рік Мінсоцполітики пропонує включити до програми щомісячних доплат літнім людям:
- пенсіонерів віком від 70 до 75 років.
Це дозволить підвищити доходи 1,5 мільйонам пенсіонерів.