Пенсії пропонують підвищити для людей, які за віком або станом здоров'я потребують додаткового соціального захисту. Це робитимуть шляхом індексації всіх пенсій за загальними правилами.

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Як пропонують підвищувати пенсію у 2022 році

З 1 січня підвищення пенсій особам з інвалідністю серед ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

з 1 березня – для майже 10 мільйонів пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 75 років;

з 1 липня і з 1 грудня підвищення пенсійних виплат у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

з 1 жовтня – мінімальної пенсії за віком через прогнозоване підвищення мінімальної заробітної плати.

Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою законопроєкту №4668 дадуть можливість уперше після 2014 року охопити всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих групах,

– заявили у міністерстві.

На 2022 рік Мінсоцполітики пропонує включити до програми щомісячних доплат літнім людям:

пенсіонерів віком від 70 до 75 років.

Це дозволить підвищити доходи 1,5 мільйонам пенсіонерів.

Зверніть увагу! На пенсії у серпні 2021 року Пенсійний фонд виділив рекордну суму – 44,3 мільйона гривень. Це максимальний обсяг витрат у цьому році.