Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Тепер субсидій позбавлятимуть людей, які здійснили покупку на 50 тисяч гривень.

Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко розповів про нововведення в ефірі одного з телеканалів.

До теми Уряд посилив вимоги для надання житлових субсидій: які зміни ввели

Що сказав заступник міністра

Заступник пояснив, що субсидії – це допомога для тих, хто не може сплачувати комунальні послуги.

На сьогодні встановлено чітке правило, що коли здійснено дороговартісну покупку на понад 50 тисяч гривень, то в такому випадку субсидія призначатися не буде,

– сказав Віталій Музиченко.

До того ж вводять обмеження щодо наявності другого житлового приміщення чи другого транспортного засобу.

"Для прикладу, маємо ситуацію, коли особа оформила житлову субсидію і буквально через декілька тижнів майже на 1 мільйон гривень купує валюту. Субсидія – це адресна соціальна допомога тим, хто не може, а не тим, хто не хоче сплачувати за комунальні послуги", – зауважив Музиченко.

За словами заступника міністра, це допоможе скоротити кількість людей, які отримували субсидію "на декілька відсотків".

До теми! 14 квітня 2021 року уряд ухвалив постанову, якою посилив адресність надання житлових субсидій. Тепер будуть зважати на вартісні покупки, банківські депозити, купівлю іноземної валюти, банківських металів чи перетин кордону.