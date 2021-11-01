У Мінсоцполітики назвали суми субсидій в опалювальний сезон

Середня субсидія в опалювальному сезоні 2021 – 2022 років становитиме близько 2 тисячі гривень. Розраховують, що її зможуть отримати до 3 мільйонів сімей.

Сума субсидії може складати і 3 – 5 тисяч гривень. Все залежить від умов споживання, складу домогосподарства, рівня тарифів. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

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Скільки субсидій вже призначили

Наразі субсидію призначили для понад 2,5 мільйона сімей. Автоматично призначили майже 2 мільйонам.

Заяви від людей й далі надходять. Від початку опалювального періоду їх кількість зросла. Минулого опалювального сезону субсидію на "комуналку" отримували близько 3 мільйонів домогосподарств. Очікують, що цього сезону цифра буде така ж.

Скільки грошей заклали в Держбюджет для субсидій

Музиченко розповів, що в Держбюджеті 2021 року є достатньо грошей для виплати субсидій у цьому році. Ба більше – для проведення перших платежів на початку наступного року.

Чиновник нагадав, що Верховна рада прийняла зміни до держбюджету 2021 року, якими збільшила фінансування субсидій у цьому році на понад 12 мільярдів гривень. Понад 3 мільярди направлять на авансування субсидій для виплати у січні наступного року.

До речі, у ці 12 мільярдів гривень врахували збільшення на 50% обсягів використання окремих комунальних послуг у регіонах з червоною зоною.