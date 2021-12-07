За словами міністерки, сума допомоги для українців при народженні дитини є фіксованою, тому її потрібно переглянути. Про це Марина Лазебна заявила під час форуму "Україна 30. Саміт "Діти".

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Причини перегляду допомоги

Марина Лазебна заявила, що суму соціальної допомоги потрібно збільшувати, чого не робили уже кілька років. За словами чиновниці, вона має становити 50 тисяч гривень.

Ми хочемо, щоб наступного року допомогу при народженні дитини було збільшено. Ця допомога вже кілька років не індексується, вона є фіксованою,

– заявила Лазебна.

Однак остаточне рішення про збільшення допомоги при народженні дитини повинна ухвалити Верховна Рада.

Зверніть увагу! Зараз в Україні сума допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень – перша одноразова виплата. Решта суми розділена на 36 щомісячних виплат у розмірі 860 гривень.

Збільшення виплат та прожиткового мінімуму в Україні: головне

З 1 грудня 2021 року в Україні збільшили прожитковий мінімум, зокрема на дітей. Тепер для дітей до 6 років ця сума становить 2 100 гривень, а до 18 років – 2 618 гривень. У наступному році ці суми переглянуть двічі.

Розмір мінімальної зарплати збільшили до 6 500 гривень, а мінімальної пенсії – 1 934 гривні.

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