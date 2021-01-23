Мінсоцполітики хоче на третину збільшити фінансування субсидій: деталі
У Міністерстві соціальної політики хочуть збільшити фінансування субсидій в Україні. У відомстві вважають, що виплати потрібно підвищити приблизно на 10 мільярдів гривень.
Наразі програма субсидій становить 36,6 мільярда гривень. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, повідомляє 24 канал.
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Сьогодні ми вийшли з пропозицією до Міністерства фінансів збільшити програму субсидій,
– зазначила міністерка.
Субсидії у 2021 році: коротко
- На 2021 рік у державному бюджеті закладено 36,6 мільярда гривень на субсидії.
- У Міністерстві фінансів запевнили, що ці гроші зможуть отримати близько 5 мільйонів українських сімей.
- Отримати допомогу зможуть громадяни, у яких не вистачає доходів, аби оплачувати комунальні послуги.
- У Кабміні закликали людей, які потребують субсидій, подавати відповідні запити.
- В уряді запевнили, що це допоможе українцям не відчувати змін тарифів.
Хто не може отримати субсидію у 2021 році / Інфографіка 24 каналу
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