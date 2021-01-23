У Міністерстві соціальної політики хочуть збільшити фінансування субсидій в Україні. У відомстві вважають, що виплати потрібно підвищити приблизно на 10 мільярдів гривень.

Наразі програма субсидій становить 36,6 мільярда гривень. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, повідомляє 24 канал.

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Сьогодні ми вийшли з пропозицією до Міністерства фінансів збільшити програму субсидій,

– зазначила міністерка.

Зверніть увагу! В Україні спростили процедуру оформлення субсидії для осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю у зв'язку із запровадженням карантину. Тепер українці можуть подати заяви на отримання субсидії не виходячи з дому. Як це зробити – читайте за посиланням.

Субсидії у 2021 році: коротко

На 2021 рік у державному бюджеті закладено 36,6 мільярда гривень на субсидії.

У Міністерстві фінансів запевнили, що ці гроші зможуть отримати близько 5 мільйонів українських сімей.

Отримати допомогу зможуть громадяни, у яких не вистачає доходів, аби оплачувати комунальні послуги.

У Кабміні закликали людей, які потребують субсидій, подавати відповідні запити.

В уряді запевнили, що це допоможе українцям не відчувати змін тарифів.



Хто не може отримати субсидію у 2021 році / Інфографіка 24 каналу​