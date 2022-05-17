США вже навіть запропонували внести половину допомоги. Про це журналістам видання повідомив високопосадовець з німецького уряду.

До теми У KSE відповіли, чи зможе Україна прогодувати саму себе через війну

В чому особливість нового пакету допомоги

Пакет охоплюватиме 3 місяці короткострокового фінансування. Переважно воно надаватиметься у вигляді грантів, які, на відміну від кредитів, не потрібно повертати. Німецький чиновник додав, що ця допомога справді необхідна, тому що доходи України впали.

США вже запропонували внести половину допомоги у вигляді грантів на суму 7,5 мільярдів доларів.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що лідери західних держав обговорювали, як змусити Росію допомогти заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні.

Наразі обговорюється ідея конфіскації закордонних активів російського Центрального банку. Також потрібно визначити, чи можливо законно конфіскувати заморожені приватні активи.

Канада хоче допомогти Україні відновити експорт зерна

Раніше повідомлялося, що Канада готова надати свої кораблі, щоб Україна відновила експорт зерна. Якщо цього не зробити, у низці країнах світу почнеться масовий голод.

Важливо – ситуація критична! Росія блокує українські порти: дивіться відео