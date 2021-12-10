Спочатку українці, які хочуть взяти участь у податковій амністії, мають звернутись у банк. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.
До теми Майбутнє пенсій, економічний паспорт і держбюджет: ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Марченком
Марченко пояснив, як амністувати гроші
За словами міністра фінансів, звернутись можна у будь-який комерційний банк. Там мають пояснити, яким чином це можна зробити.
Українець, який хоче амністувати свої кошти, має просто повідомити у банку, що хоче амністувати свої кошти. Банк зобов'язаний перекласти ці гроші на відповідний рахунок.
Далі це вже питання громадянина, піти в податкову, сказати: "Я амністувався, ось 5%, будь ласка, податок",
– додав Марченко.
Міністр наголосив, мета податкової амністії не є фіскальної. "Ми не хочемо, умовно кажучи, обдерти громадян, обжитися. Є ціль створити прозорі правові відносини, коли нікому не потрібно придумувати, у який спосіб набути ті чи інші доходи. Щоб була легальна можливість купити житло", – підкреслив він.
Результати податкової амністії станом на 3 грудня / Інфографіка з телеграму Данила Гетманцева
Інтерв'ю з Сергієм Марченком у програмі "Що це було?": дивіться відео
Податкова амністія: що треба знати
- Податкова амністія стосується тих українців, які уникали сплати податків. Зокрема працювали неофіційно або отримували зарплату у конверті.
- Завдяки податковій амністії, громадяни зможуть оподаткувати свої "гроші з-під матраца".
- Амністія розпочалась з 1 вересня 2021 року, вона діятиме рік.
- Детальніше про те, що передбачає податкова амністія – читайте за посиланням.