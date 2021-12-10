Спочатку українці, які хочуть взяти участь у податковій амністії, мають звернутись у банк. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Марченко пояснив, як амністувати гроші

За словами міністра фінансів, звернутись можна у будь-який комерційний банк. Там мають пояснити, яким чином це можна зробити.

Українець, який хоче амністувати свої кошти, має просто повідомити у банку, що хоче амністувати свої кошти. Банк зобов'язаний перекласти ці гроші на відповідний рахунок.

Далі це вже питання громадянина, піти в податкову, сказати: "Я амністувався, ось 5%, будь ласка, податок",

– додав Марченко.

Міністр наголосив, мета податкової амністії не є фіскальної. "Ми не хочемо, умовно кажучи, обдерти громадян, обжитися. Є ціль створити прозорі правові відносини, коли нікому не потрібно придумувати, у який спосіб набути ті чи інші доходи. Щоб була легальна можливість купити житло", – підкреслив він.



Результати податкової амністії станом на 3 грудня / Інфографіка з телеграму Данила Гетманцева

Інтерв'ю з Сергієм Марченком у програмі "Що це було?": дивіться відео

Податкова амністія: що треба знати