Водночас Міністерство фінансів функціонує як у довоєнний час. Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі одного українських телеканалів, пише 24 канал.

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Він наголосив, що Україна зараз мусить захищати наш фінансовий стан і забезпечувати платоспроможність.

Ми маємо перевиконання доходів за лютий на 24 мільярди гривень. Також наші банки нас підтримали. Підтримала Італія. Далі маємо допомогу від європейської комісії, від світового банку (1,8 мільярда доларів), інвестиційний банк надасть 600 мільйонів доларів. США можуть гарантувати запозичення від 1 мільярд доларів,

– пояснив Марченко.

До того ж нещодавно відбувся перший аукціон військових облігацій. Марченко анонсував другий аукціон.

"Є інтерес до наших облігацій, нам довіряють, у воєнний стан ми доводимо свою платоспроможність", – підсумував міністр фінансів.

Додамо, що війна в Україні зруйнує глобальне економічне зростання. Адже вплив від неї поширюється за межі нашої держави.

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