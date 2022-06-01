Міністр економіки Німеччини розкритикував Орбана за шантаж щодо нафтового ембарго

Європейський Союз доволі довго не міг запровадити шостий пакет санкцій проти Росії. на заваді стояла Угорщина, яка блокувала будь-які спроби на ембарго російської нафти.

Лідери країн Євросоюзу погодили новий пакет санкцій, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти. Однак в ньому зробили виключення. Мова йде про заборону постачання сирої нафти та нафтопродуктів з Росії морським шляхом. Натомість нафта, яка поступає до Європи нафтопроводом, під санкції не потрапила.

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На такий крок в Європейському Союзі пішли під тиском Угорщини. Країна своє рішення блокувати нові санкції щодо російської нафти пояснювала тим, що в неї немає виходу до моря. Відтак й інших шляхів для отримання нафти в неї немає.

Правда не всі в Європі залишилися задоволені такими поступками, на які пішли через шантаж зі сторони Угорщини. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після компромісу в ЄС щодо нафтового ембарго проти Росії. На його думку, Орбан грав "безжально" заради власних інтересів. А це ставить під удар єдність у вій Європі.

"Здається, ми живемо в часи, коли занадто багато компромісів не тільки в кінцевому підсумку захмарюють ясність, але й руйнують її", – переконаний Роберт Габек.

Німецький міністр переконаний, що лише Путін не припинить агресію проти України, якщо не буде переможений в Україні.

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Відмова від одностайності в ЄС

Рішення щодо нового пакету санкцій проти Росії в Європейському Союзі приймали одностайно. Відтак Угорщина і могла вдатися до шантажу, адже без її голосу рішення не було б прийнято.

Роберт Габек закликав скасувати принцип одностайності на рівні ЄС, замінивши його на рішення кваліфікованої більшості. Проблема полягає в тому, що рішення про відмову від одностайності має бути ухвалене одноголосно.

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