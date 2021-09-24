У міністерстві спрогнозували зростання цін до кінця 2021 року

Міністерство економіки очікує збереження інфляції на рівні 10% до кінця 2021 року. Така ситуація збережеться за відсутності нових викликів для економіки.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні, у порівнянні з серпнем 2020 року становиться 10,2%. Про це мовиться в серпневому огляді інфляції Мінекономіки.

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Навіть з урахуванням несподіваного високого рівня зростання цін на енергоносії, варто припустити, що при відсутності нових викликів для економіки, рівень інфляції з великою ймовірністю буде близьким до 10%,

– мовиться у огляді.

Це "фактично не несе в собі ознак деструктивного з боку інфляції впливу на позитивні здобутки економічного розвитку".

Ба більше, згідно з даними Держстату, в порівнянні з серпнем 2020 року, у серпні 2021 року в річному вираженні ціни зросли на:

цукор – на 91,2%;

на соняшникову олію – на 75,6%.

Варто відзначити, що зменшилась ціна на овочі (на 8%) та на фрукти (на 9%).

У огляді також мовиться, що тиск на споживчі ціни підтримується й постійним підвищенням цін виробників (упродовж січня – серпня 2021 року зросли на 33,7%, зокрема в харчовій промисловості – на 12,9%). Це посилює роль витрат при формуванні більшості цін на товари та послуги.

Однак, наголосили, що наразі поточна динаміка цін цілком відповідає прогнозованому загальному цьогорічному тренду "щодо порівняно більш високих, ніж у попередньому році, темпів інфляції".

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