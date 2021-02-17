Міністерство інфраструктури розробило законопроєкт державної підтримки авіаційної галузі. Мовиться про виділення з державного бюджету на 2021 рік 500 мільйонів гривень. Документ запропонують на розгляд Кабміну.

У профільному відомстві пояснили, що планують створити нову бюджетну програму щодо фінансової підтримки авіаційної галузі під час пандемії.

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Гроші планують виділити із загального фонду головного кошторису країни.

Ухвалення законопроєкту, що регламентує створення відповідної бюджетної програми, дасть змогу: зберегти робочі місця, утримати належний рівень заробітної плати для персоналу авіакомпаній, а також скоротити витрати Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

– сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Компенсацію виділять компаніям, що здійснювали евакуаційні рейси

Таким чином, у 2021 році хочуть виділити компенсацію тим авіакомпаніям України, які здійснювали евакуаційні рейси минулого року. Мовиться про 25% загальної суми зборів аеропортів в аеропортах "Бориспіль" і "Львів", а також близько 25% плати за аеронавігаційне обслуговування.

Зверніть увагу! Компенсацію можуть отримати Windrose, "Азур Ейр Україна", МАУ та SkyUp. Ці авіаперевізники провели 170 евакуаційних рейсів. Їхня загальна вартість – 104 мільйони гривень.

В законопроєкті будуть умови для отримання підтримки

Також у законопроєкті, розробленому міністерством, будуть умови для тих, хто хоче отримати підтримку. Зокрема: відсутність справ про банкрутство, не більше ніж 6 місяців протермінування за обов'язковими платежами.