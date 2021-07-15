Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі 24 каналу. Також він зазначив, що буде зростання інфляції на 2%.

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"Ми розраховуємо, що у 2022 році збільшимо до 7700 гривень", – запевнив міністр.

Марченко: Це буде пріоритетом

У відомстві досить помірно закладають зростання соціальних показників. "Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Мовиться про нерозподілені видатки. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень", – сказав Марченко

Ці гроші можуть бути спрямовані на підвищенні мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Передбачатиметься також зростання пенсійних виплат.

"Це буде пріоритетом і вже визначатиметься при формуванні бюджету на 2022 – 2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є", – підсумував Марченко.

Марченко анонсував збільшення мінімальної зарплати: дивіться відео

Довідка. Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 6 тисяч гривень.