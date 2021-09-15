Мінімальну зарплату у 2022 році підвищать

Наразі "мінімалка" в Україні становить 6 тисяч гривень. Й ще цьогоріч її чекає одне підвищення з 1 грудня – до 6 500 гривень. Але у проєкті бюджету-2022 передбачили подальше підвищення мінімальної зарплати.

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Етапи підвищення:

6 500 гривень на місяць або 39,26 гривні погодинно з 1 грудня 2021 року;

6 700 гривень на місяць або 40,46 гривні погодинно з 1 жовтня 2022 року.

Зверніть увагу, що у бюджетній декларації на 2022 – 2024 роки мінімальну зарплату передбачили на такому ж рівні наступного року.

Як зростуть зарплати медиків

Мінімальна зарплата лікарів зросте до 20 тисяч гривень, а середня – до 22 500 гривень.

Водночас середній медичний персонал отримуватиме мінімально 13 500 гривень, а в середньому – 14 500 гривень.

Як зросте середня зарплата

Середня зарплата українця у 2022 році становитиме 15 258 гривень.

Чи є в Україні підстави для підвищення зарплати

У 2020 – 2021 роках в Україні стрімко підвищили мінімальну зарплату. Ще у липні 2020 року вона була на рівні 4 723 гривні, а вже у грудні 2021 року буде на рівні 6 500 гривень.

Економісти, опитані 24 каналом, попереджали, що таке суттєве підвищення зарплати без росту економіки лише виллється у високу інфляцію. І справді рівень інфляції у 2021 році вже давно вийшов за межі цільового діапазону, який встановив НБУ (5±1%). У серпні інфляція скала 10,2% у річному вимірі. Щоб стримати її, Нацбанк з 10 вересня підняв облікову ставку до 8,5%.

Але у 2022 році зарплата зросте несуттєво, всього на 200 гривень або на 3%. Тож підвищення зарплати вже не зараховуватимуть до причин інфляції.

Як змінювалася мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні постійно зростає, але через девальвацію гривні зарплата у доларах "стрибає".

Попри те, що мінімальна зарплата в Україні – одна з найнижчих у Європі, різко її підвищувати не можна. Через постійну ротацію влади, непослідовність реформ, корупцію та інші чинники, економіка України недостатньо сильна, що забезпечити цей стрімкий ріст доходу громадян. Будь-яке різке підвищення одразу ж “вбиває” інфляція та створює ще й супутні проблеми.

Лише у 2017 році вдалося підняти мінімальну зарплату вдвічі з 1600 до 3200 за місяць. Проте це було обґрунтовано, оскільки напередодні інфляція за 2 роки склала 79%, тож мінімалка просто наздогнала зростання середньої зарплати.

Середня зарплата в Україні