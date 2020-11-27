Мінімальна зарплата наступного року двічі зросте. Однак експерти розкритикували таке рішення влади. Коли та на яку зарплату можуть очікувати українці, читайте на 24 каналі.

Мінімальну зарплату у 2021 підвищать

Наразі "мінімалка" в Україні становить 5 тисяч гривень. Її підвищили у вересні цього року. До того вона становила 4 723 гривні. Але у бюджеті-2021 передбачили подальше підвищення мінімальної зарплати.

Актуально Кабмін затвердив проєкт Держбюджету-2021 до 2 читання: основні цифри

Етапи підвищення

до 6 тисяч гривень з 1 січня 2021;

до 6,5 тисяч гривень з 1 грудня 2021 (спочатку планували підняття у липні).

Депутати Верховної Ради проголосували за бюджет-2021 у першому читанні: голос "за" віддали 275 парламентарів. Напередодні другого читання внесли низку змін, серед яких відтермінування підняття "мінімалки". 24 канал розбирався чи підвищення "мінімалки" принесе користь українцям чи ні.

Чи є в Україні передумови для підвищення зарплати

Як раніше пояснив 24 каналу Василь Матій, фінансовий експерт та партнер iplan.ua, основою для підвищення мінімальної зарплати є підвищення ефективності праці, яка своєю чергою є ознакою росту ВВП. Зазначимо, що через пандемію коронавірусу в Україні очікують суттєве падіння ВВП.

Різке збільшення мінімальної заробітної плати без зростання ВВП, тобто без зростання продуктивності праці, призведе до інфляції,

– вважає експерт Василь Матій.

У Міністерстві фінансів підрахували, що підвищення мінімальної зарплати у 2021 році обійдеться бюджету в 41 мільярд гривень додаткових витрат.

У Міністерстві вважають, що "підвищення мінімальної зарплати стимулює зростання споживчого попиту, забезпечує детінізацію "сірих" зарплат. Це дасть змогу підвищити надходження до бюджету Пенсійного фонду, зміцнити стабільність бюджетної та пенсійної системи, а також поліпшить захист трудових і соціальних прав громадян".

Водночас експерт Василь Матій вважає, що вторинні наслідки підвищення тиснутимуть на бюджет. Зокрема, інфляція призведе до індексації пенсій. А оскільки Пенсійний фонд є дефіцитним, потрібно буде наповнювати його за держкошт.

З цим погоджується і голова профільного комітету Данило Гетманцев, про що він заявив в коментарі ТСН.

Я б відклав це підвищення до 1 грудня 2021 року. Тоді, мені здається, що ми б нормально пройшли цей рік. Адже це менше впливатиме і на інфляцію, і на податковий тиск на бізнес,

– сказав Гетманцев.

Якими є наслідки підняття зарплати

Нардеп наголошує, що підвищення зарплати може призвести до тінізації економіки, тому що людей почнуть переводити на 0,5 ставки. Оптимальною сумою для підвищення зарплати є 6 тисяч гривень, а не 6,5 тисяч, вважає Гетманцев.

Експерт Василь Матій до тінізації економіки додає ще другий наслідок підняття "мінімалки" – інфляція, яка призводить до зростання цін та знецінення грошей. Тож підняття зарплати може частково нівелюватися інфляцією.

Зауважимо, що перше підвищення до 6 тисяч – це підняття на 20%. Разом із грудневим підвищенням "мінімалка" у 2021 році зросте на 30%, що може відчутно збільшити інфляцію та тінізацію.

Ще одним негативним наслідком є збільшення тиску на підприємства.

"Значна частина підприємств, які планували капітальні інвестиції у 2021 році, ймовірно, не зможуть це зробити, бо багато коштів піде на утримання персоналу. Тож не буде можливості здійснювати інвестиції, тобто збільшувати інтенсивність виробництва", – пояснює Василь Матій.

Зауважте, що багато податків та зборів прив’язані до мінімальної зарплати. Із її підвищення зросте ЄСВ для ФОПів, податок на нерухомість, збір на паркування авто, транспортний податок, туристичний збір тощо. Тож, можливо, невелика частина населення відчує покращення, але більшість побачать, що їх видатки зросли на додачу до інфляції.

Важливо Зарплати, пенсії та соцвиплати по-новому: прожитковий мінімум з 2021 піднімуть

Які податки платитимуть ФОПи у 2021

З 1 січня податки для ФОПів підвищаться так:

ЄСВ для всіх груп – 1 320 гривень (22% від мінімальної зарплати).

Єдиний податок для 1 групи – 227 гривень (10% від прожиткового мінімуму).

Єдиний податок для 2 групи – 1 200 гривень (20% від мінімальної зарплати).

З 1 грудня податки для ФОПів підвищаться так:

ЄСВ для всіх груп – 1 430 гривень.

Єдиний податок залишиться незмінним, оскільки він прикріплений до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму станом на 1 січня звітного року.

Індекс Кейтца як аргумент для підвищення

Індекс Кейтца показує співвідношення мінімальної та середньої зарплати. Його інколи використовують як показник з боротьби з бідністю. Міжнародна організація праці рекомендує, щоб цей показник був на рівні 50%, для ЄС орієнтиром є показник у 60%.

Наразі в Україні індекс Кейтца становить 42%, що нижче за бажаний орієнтир. Але фінансовий експерт Василь Матій вважає, що цей індекс не відображає справжньої ситуації в Україні.

Я думаю, що в нас просто високий рівень тінізації економіки, з якою треба боротися. А реальна мінімальна зарплата не відрізняється настільки сильно від середньої,

– пояснив Матій.

Як змінювалася мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні постійно зростає, але через падіння гривні у доларах зарплата "стрибає". Динаміку росту мінімальної зарплати в доларах можна побачити на графіку.

Мінімальна зарплата в Україні – одна з найнижчих у світі. Але через постійну ротацію влади, непослідовність реформ та інші чинники, в України немає змоги стрімко підвищити зарплату. У 2017 вдалося підняти "мінімалку" удвічі з 1600 до 3200 за місяць. Проте це було обґрунтовано, оскільки напередодні інфляція за 2 роки склала 79%, тож "мінімалка" просто наздогнала зростання середньої зарплати.

Про те як інфляція та девальвація гривні насправді вплинули на доходи українців у 2020 читайте у нашому матеріалі Наскільки збідніли українці у 2020.