Мінімальна зарплата до кінця року зросте до 6 500 гривень, – Зеленський

Мінімальна зарплата в Україні до кінця 2021 року повинна зрости до 6 500 гривень. Відповідна норма вже є закладена у законі.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив на пресконференції. Він також додав, що у 2019 році "мінімалка" була в межах 4 тисячі гривень.

Увага Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорить президент

За словами президента, є бажання побудувати країну, в якій немає бідності. Він наголосив, що це якраз той напрямок, який доведеться будувати з нуля.

Тим не менш, збільшення мінімальної зарплати з 5 до 6 тисяч гривень – це ми ввели. З 4 тисяч, якщо бути справедливим, відколи я став президентом. До кінця цього року (2021 – 24 канал) буде 6 500 тисяч гривень,

– наголосив Зеленський.

Підвищення мінімальної зарплати: головне

Підвищення "мінімалки" до 6 500 гривень перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року. Ця норма є у законі про Державний бюджет на 2021 рік.

Втім, Нацбанк спрогнозував на 2021 рік покращення зарплати до 17,8% в порівнянні з 16,6%, які очікувались у січні. Так, очікується, що реальна зарплата українців виросте на 8,6% у 2021 році, з урахуванням інфляції.

Зверніть увагу

!

становила 14 179 гривень. Найменше отримували поштарі, найбільше – пілоти літаків.

Динаміка заробітної плати в Україні / Інфографіка 24 каналу

Дивіться пресконференцію Зеленського: відео