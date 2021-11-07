Мінімальна пенсія рідним загиблих захисників України зросте до 7 800 гривень, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що з 1 січня 2022 року мінімальна пенсія рідним загиблих героїв України зросте до щонайменше 7 800 гривень. Він наголосив, що "захистити цих людей – обов'язок держави".

Прем'єр-міністр повідомив, що відповідне рішення схвалили під час засідання Кабміну 11 жовтня.

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Уряд підтримав встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше ніж 7 800 гривень кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС,

– сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні віддали своє життя за Україну, боронячи мир та спокій.

Окрім цього, очільник уряду уточнив, що адресна допомога до пенсії надаватиметься цим людям незалежно від того, чи отримують вже такі виплати інші члени сім'ї.

З 1 грудня планується підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1 854 до 1 934 гривень.

Через підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень зросте також і мінімальна пенсія для українців віком від 65 років з великим стажем до 2,6 тисячі гривень.