Прем'єр-міністр повідомив, що відповідне рішення схвалили під час засідання Кабміну 11 жовтня.

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Уряд підтримав встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше ніж 7 800 гривень кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС,

– сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні віддали своє життя за Україну, боронячи мир та спокій.

Окрім цього, очільник уряду уточнив, що адресна допомога до пенсії надаватиметься цим людям незалежно від того, чи отримують вже такі виплати інші члени сім'ї.

Нагадаємо. З 1 жовтня 2021 року пенсіонерам, які досягли віку від 75 до 80 років, до пенсій додаватимуть щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень. Разом з нею пенсія не може перевищувати 10340,35 гривні.