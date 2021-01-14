Мінімальна зарплата в Україні вища, ніж в Росії та Білорусі. За свою працю українці мінімально можуть отримати 171 долар, росіяни ж – 146, а білоруси – 134.

Найбільший розмір "мінімалки" в Австралії, Люксембурзі та Ірландії. Про це свідчить дослідження Picodi, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у телеграмі. Проаналізували 56 країн, у яких є встановлена урядом мінімальна зарплата.

До теми Мінімальна зарплата у 2021: розмір та наслідки підвищення

У деяких країнах мінімальна зарплата не підлягає оподаткуванню. Наприклад, у Гонконгу або Філіппінах. Проте здебільшого різниця між зарплатою до та після податків сягає до кількох десятків відсотків. Тому дослідники розглянули лише ті суми, які працівник отримує "на руки".

Які результати дослідження

Третина країн не підвищували мінімальну зарплату з січня 2021 року. Зокрема, Вірменія, Азербайджан, Естонія та США.

Найбільше "мінімалка" зросла саме в Україні. З 1 січня 2021 року "чиста" мінімальна зарплата збільшилась на 27%, порівнюючи з минулим роком: 4 830 гривень проти 3 802 гривень. Відтак у рейтингу зростання "мінімалки" Україна посіла 1 місце.

З 1 січня 2021 року "чиста" мінімальна зарплата збільшилась на 27%, порівнюючи з минулим роком: 4 830 гривень проти 3 802 гривень. Відтак у рейтингу зростання "мінімалки" Україна посіла 1 місце. У Німеччині мінімальна оплата праці зросла на 1,5%, в Польщі – на 9,8%, в Білорусі – на 6,7%.

Другий рік поспіль Казахстан перебуває на останній позиції.

Зверніть увагу! З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата в Україні зрослі до 6 тисяч. Крім того, з 1 грудня 2021 року її планують підвищити до 6 500 гривень.



Мінімальна зарплата у світі / Інфографіка Picodi