У Мінфіні розповіли, як Україна витратить 2,7 мільярда доларів від МВФ
Джерело:Міністерство фінансів України
Україна 23 серпня, напередодні Дня Незалежсноті отримала від МВФ 2,7 мільярда доларів. У Мінфіні розповіли, що гроші підуть на фінансування бюджету.
Кошти Україна отримала внаслідок розподілу Спеціальних прав запозичень (СПЗ) у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ. Їх дали для відновлення економіки, що постраждала внаслідок пандемії COVID-19.
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У Мінфіні розповіли, як витратять транш МВФ
У Мінфіні пояснили, що гроші можуть:
- конвертувати у валюту та використати для фінансування бюджету в цьому бюджетному періоді;
- або – зберегти для забезпечення фінансування бюджету в наступних бюджетних періодах.
Рішення щодо розподілу цих коштів буде прийматись відповідно до чинного законодавства,
– розповіли в міністерстві.
До речі, 7 серпня радник президента з економічних питань Олег Устенко розповів, що в Україні гроші планують скерувати насамперед у золотовалютні резерви Нацбанку. Окрім того, безвідсоткові 2,7 мільярда доларів не потрібно повертати.
Що відомо про транш від Міжнародного валютного фонду
- У МВФ на початку серпня заявили, що розподілять 650 мільярдів доларів між країнами-акціонерами.
- Директорка-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що це найбільше в історії виділення СПЗ.
- До речі, Спеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується Міжнародним валютним фондом та існує лише у безготівковій формі.