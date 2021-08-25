У Мінфіні розповіли, як Україна витратить 2,7 мільярда доларів від МВФ

Україна 23 серпня, напередодні Дня Незалежсноті отримала від МВФ 2,7 мільярда доларів. У Мінфіні розповіли, що гроші підуть на фінансування бюджету.

Кошти Україна отримала внаслідок розподілу Спеціальних прав запозичень (СПЗ) у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ. Їх дали для відновлення економіки, що постраждала внаслідок пандемії COVID-19.

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У Мінфіні розповіли, як витратять транш МВФ

У Мінфіні пояснили, що гроші можуть:

конвертувати у валюту та використати для фінансування бюджету в цьому бюджетному періоді;

або – зберегти для забезпечення фінансування бюджету в наступних бюджетних періодах.

Рішення щодо розподілу цих коштів буде прийматись відповідно до чинного законодавства,

– розповіли в міністерстві.

До речі, 7 серпня радник президента з економічних питань Олег Устенко розповів, що в Україні гроші планують скерувати насамперед у золотовалютні резерви Нацбанку. Окрім того, безвідсоткові 2,7 мільярда доларів не потрібно повертати.

Що відомо про транш від Міжнародного валютного фонду