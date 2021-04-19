Міністерство фінансів України очікує надходження нового траншу від МВФ ще у 2021 році. Це, за прогнозом очільника міністерства Сергія Марченка, може статися вже у вересні 2021 року.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю LB.ua. Він наголосив, що вересень – це "хороший варіант".

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Як сказав Марченко, наразі з МВФ йде обговорення зобов'язань, які взяла на себе Україна.

Це хороший варіант, до якого ми йдемо. Поки є прогрес, і я хочу бути в такому випадку оптимістом,

– зазначив він.

Очільник Мінфіну зауважив, що Україна зараз звужує коло невирішених питань. І ще у січні їх було багато, додав Марченко. Однією з невирішених питань міністр назвав антикорупційну реформу.

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