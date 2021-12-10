У Мінфіні пояснили, чому податковий закон не зачепив марганцеву руду Коломойського

У 2022 році за видобуток залізної руди з надр братимуть більше грошей. Однак ренту на марганцеву руду, якою займається Ігор Коломойський, така доля оминула.

Міністр фінансів України Сергій Марченко в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі пояснив, що для предметної дискусії з цього питання потрібно розуміти, яка частка складає оподаткування на залізну та марганцеву руду.

До теми Ми почули бізнес, – Данило Гетманцев про податковий закон 5600

"Була дискусія, чому не включили марганцеві руди. Проте потім у процесі обговорення довели факт, що модель оподаткування марганцевих руд є справедливою", – зазначив Марченко.

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Умови для бізнесу

Якби у податковому законі оновили пункт про ренту на марганцеву руду, то держбюджет щороку міг би отримувати додаткові 600800 мільйонів гривень.

За словами міністра, збільшення оподаткування може призвести до умов, які невигідні бізнесу. Щодо цього питання у Верховній Раді відбулося чимало дискусій.

Водночас урядовець заявив, що податковий закон 5600 стосується всіх, а не "конкретних прізвищ". Мовиться про всі види бізнесу, які використовують надра України, а також забруднюють їх.

Саме по цих секторах зробили ключові зміни,

– акцентував Марченко.

Окрім цього, нововведення стосуються детінізації ринку землі та її обігу. Глава Мінфіну зауважив, що 8 мільйонів гектарів української землі перебувають у "тіні" й за них ніхто не платить податків до держскарбниці.

У законопроєкті заклали також боротьбу з підпільними бізнес-схемами. Однак довелося пожертвувати податками для забудовників, щоб досягти компромісу.

Що відомо про ренту на марганець 30 листопада ВРУ ухвалила ресурсний законопроєкт 5600. До другого читання пропонували редакцію з рентою на видобуток марганцевої руди, але у фінальній версії цю частину вирішили залишити без змін. Відтак нардепів почали звинувачувати в – Марганецьким і Покровським ГЗК, Нікопольським і Запорізьким заводами феросплавів, які щороку приносять майже 20 мільярдів гривень доходу. 30 листопада ВРУ ухвалила ресурсний законопроєкт 5600. До другого читання пропонували редакцію з рентою на видобуток марганцевої руди, але у фінальній версії цю частину вирішили залишити без змін. Відтак нардепів почали звинувачувати в лобізмі Ігоря Коломойського , який володіє марганцевим бізнесом в УкраїніМарганецьким і Покровським ГЗК, Нікопольським і Запорізьким заводами феросплавів, які щороку приносять майже 20 мільярдів гривень доходу.

Ексклюзивне інтерв'ю Сергія Марченка на 24 каналі: дивіться відео

Законопроєкт 5600: коротко