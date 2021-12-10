Міністр фінансів України Сергій Марченко в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі пояснив, що для предметної дискусії з цього питання потрібно розуміти, яка частка складає оподаткування на залізну та марганцеву руду.
До теми Ми почули бізнес, – Данило Гетманцев про податковий закон 5600
"Була дискусія, чому не включили марганцеві руди. Проте потім у процесі обговорення довели факт, що модель оподаткування марганцевих руд є справедливою", – зазначив Марченко.
Умови для бізнесу
За словами міністра, збільшення оподаткування може призвести до умов, які невигідні бізнесу. Щодо цього питання у Верховній Раді відбулося чимало дискусій.
Водночас урядовець заявив, що податковий закон 5600 стосується всіх, а не "конкретних прізвищ". Мовиться про всі види бізнесу, які використовують надра України, а також забруднюють їх.
Саме по цих секторах зробили ключові зміни,
– акцентував Марченко.
Окрім цього, нововведення стосуються детінізації ринку землі та її обігу. Глава Мінфіну зауважив, що 8 мільйонів гектарів української землі перебувають у "тіні" й за них ніхто не платить податків до держскарбниці.
У законопроєкті заклали також боротьбу з підпільними бізнес-схемами. Однак довелося пожертвувати податками для забудовників, щоб досягти компромісу.
Що відомо про ренту на марганець30 листопада ВРУ ухвалила ресурсний законопроєкт 5600. До другого читання пропонували редакцію з рентою на видобуток марганцевої руди, але у фінальній версії цю частину вирішили залишити без змін. Відтак нардепів почали звинувачувати в лобізмі Ігоря Коломойського, який володіє марганцевим бізнесом в Україні – Марганецьким і Покровським ГЗК, Нікопольським і Запорізьким заводами феросплавів, які щороку приносять майже 20 мільярдів гривень доходу.
Ексклюзивне інтерв'ю Сергія Марченка на 24 каналі: дивіться відео
Законопроєкт 5600: коротко
- Податковий законопроєкт 5600 у першому читанні ухвалили влітку 2021 року, а в листопаді розглянули за спецпроцедурою.
- Головним моментом закону стали "антиахметівські" пункти, якими підвищили ренту на видобуток залізної руди та запровадили акциз на виробництво "зеленої енергетики.
- У змінах до закону передбачили додаткові пільги для компаній у "шахтарських" областях, податкові амністії для держслужбовців та впровадження касового методу підрахунку постачання електроенергії тощо.