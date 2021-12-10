Міністр фінансів України Сергій Марченко в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі пояснив, що для предметної дискусії з цього питання потрібно розуміти, яка частка складає оподаткування на залізну та марганцеву руду.

До теми Ми почули бізнес, – Данило Гетманцев про податковий закон 5600

"Була дискусія, чому не включили марганцеві руди. Проте потім у процесі обговорення довели факт, що модель оподаткування марганцевих руд є справедливою", – зазначив Марченко.

Довідка. Якби у податковому законі оновили пункт про ренту на марганцеву руду, то держбюджет щороку міг би отримувати додаткові 600 – 800 мільйонів гривень.

Умови для бізнесу

За словами міністра, збільшення оподаткування може призвести до умов, які невигідні бізнесу. Щодо цього питання у Верховній Раді відбулося чимало дискусій.

Водночас урядовець заявив, що податковий закон 5600 стосується всіх, а не "конкретних прізвищ". Мовиться про всі види бізнесу, які використовують надра України, а також забруднюють їх.

Саме по цих секторах зробили ключові зміни,

– акцентував Марченко.

Окрім цього, нововведення стосуються детінізації ринку землі та її обігу. Глава Мінфіну зауважив, що 8 мільйонів гектарів української землі перебувають у "тіні" й за них ніхто не платить податків до держскарбниці.

У законопроєкті заклали також боротьбу з підпільними бізнес-схемами. Однак довелося пожертвувати податками для забудовників, щоб досягти компромісу.

Що відомо про ренту на марганець 30 листопада ВРУ ухвалила ресурсний законопроєкт 5600. До другого читання пропонували редакцію з рентою на видобуток марганцевої руди, але у фінальній версії цю частину вирішили залишити без змін. Відтак нардепів почали звинувачувати в – Марганецьким і Покровським ГЗК, Нікопольським і Запорізьким заводами феросплавів, які щороку приносять майже 20 мільярдів гривень доходу. 30 листопада ВРУ ухвалила ресурсний законопроєкт 5600. До другого читання пропонували редакцію з рентою на видобуток марганцевої руди, але у фінальній версії цю частину вирішили залишити без змін. Відтак нардепів почали звинувачувати в лобізмі Ігоря Коломойського , який володіє марганцевим бізнесом в УкраїніМарганецьким і Покровським ГЗК, Нікопольським і Запорізьким заводами феросплавів, які щороку приносять майже 20 мільярдів гривень доходу.

Ексклюзивне інтерв'ю Сергія Марченка на 24 каналі: дивіться відео

Законопроєкт 5600: коротко