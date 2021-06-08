Мінфін залучив до держбюджету вже понад 70% від річного плану

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету України 73,4% за перших 5 місяців поточного року. Загалом, сума вже становить майже 200 мільярдів гривень.

Запозичення до фонду держбюджету

Державні запозичення

З січня по травень 2021 року державні запозичення становили 192,5 мільярди гривень, або 73,4% від запланованих на цей період.

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Від розміщення ОВДП

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 156 мільярдів гривень та 40 мільярдів гривень в іноземній валюті, з яких становили:

долари – 10 мільярдів,

євро – 349,2 мільйона.

Із зовнішніх джерел залучено 36,5 мільярдів гривень, зокрема:

34,7 мільярда гривень, або 1,25 мільярда доларів — розміщення 8-річних євробондів під 6,875% річних;

0,4 мільярда гривень, або 15 мільйонів доларів — позика МБРР в рамках проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України";

1,1 мільярда гривень, або 40 мільйонів доларів — позика МБРР в рамках проєкту "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19";

0,1 мільярда гривень, або 5 мільйонів доларів — позика МБРР в рамках проєкту "Додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Погашення держборгу України