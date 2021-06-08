Мінфін залучив до держбюджету вже понад 70% від річного плану

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету України 73,4% за перших 5 місяців поточного року. Загалом, сума вже становить майже 200 мільярдів гривень.
Запозичення до фонду держбюджету
Державні запозичення
З січня по травень 2021 року державні запозичення становили 192,5 мільярди гривень, або 73,4% від запланованих на цей період.
Читайте також Дохід держбюджету від початку 2021 року: на скільки мільярдів держава перевиконала план
Від розміщення ОВДП
Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 156 мільярдів гривень та 40 мільярдів гривень в іноземній валюті, з яких становили:
- долари – 10 мільярдів,
- євро – 349,2 мільйона.
Із зовнішніх джерел залучено 36,5 мільярдів гривень, зокрема:
- 34,7 мільярда гривень, або 1,25 мільярда доларів — розміщення 8-річних євробондів під 6,875% річних;
- 0,4 мільярда гривень, або 15 мільйонів доларів — позика МБРР в рамках проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України";
- 1,1 мільярда гривень, або 40 мільйонів доларів — позика МБРР в рамках проєкту "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19";
- 0,1 мільярда гривень, або 5 мільйонів доларів — позика МБРР в рамках проєкту "Додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".
Погашення держборгу України
- Платежі з погашення державного боргу за січень — травень 2021 року склали 170,5 мільярдів гривень, що становить 98,0% від плану.
- Платежі з обслуговування за січень — травень 2021 року – 64,4 мільярда гривень, що становить 99,4% плану.
- Державні деривати – 40,8 мільйона доларів. 31 травня 2021 року Україна здійснила першу виплату за українськими ВВП-варантами.