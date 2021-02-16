Мінфін поповнив бюджет ще на 9,5 мільярдів гривень

Джерело:Мінфін
Від продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило 9,49 мільярда гривень. Аукціон відбувався 16 лютого 2021 року.
На аукціонах інвесторам запропонували 7 випусків держоблігацій: 5 у національній валюті та по 1 у доларах та євро.
До теми За два місяці портфель іноземних інвесторів в українські облігації збільшився на 33%
► Від продажу гривневих облігацій залучили 5,93 мільярда гривень. Зокрема середньозважені ставки дохідності та строки є такими:
► Від продажу доларового випуску строком 2 роки залучили 41,8 мільйона доларів за середньозваженою ставкою 3,89%.
► Від річного випуску облігацій внутрішньої державної позики у євро до бюджету надійшло 70,49 мільйона європейської валюти за ставкою 2,5%.Нагадаємо. Попередній аукціон з розміщення державної позики провели 2 лютого. Тоді вдалось залучити 5,29 мільярда гривень до держбюджету.
Результати проведення розміщень ОВДП 16 лютого 2021 року / Таблиця Мінфіну