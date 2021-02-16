Мінфін поповнив бюджет ще на 9,5 мільярдів гривень

Від продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило 9,49 мільярда гривень. Аукціон відбувався 16 лютого 2021 року.

На аукціонах інвесторам запропонували 7 випусків держоблігацій: 5 у національній валюті та по 1 у доларах та євро.

До теми За два місяці портфель іноземних інвесторів в українські облігації збільшився на 33%

Скільки грошей залучили

► Від продажу гривневих облігацій залучили 5,93 мільярда гривень. Зокрема середньозважені ставки дохідності та строки є такими:

3 місяці за ставкою 9,07%;

1 рік за ставкою 10,96%;

1,5 роки за ставкою 11,30%;

2 роки за ставкою 11,84%;

3 роки за ставкою 12,05%.

► Від продажу доларового випуску строком 2 роки залучили 41,8 мільйона доларів за середньозваженою ставкою 3,89%.

► Від річного випуску облігацій внутрішньої державної позики у євро до бюджету надійшло 70,49 мільйона європейської валюти за ставкою 2,5%.

Попередній аукціон з розміщення державної позики провели 2 лютого . Тоді вдалось залучити 5,29 мільярда гривень до держбюджету.



Результати проведення розміщень ОВДП 16 лютого 2021 року / Таблиця Мінфіну