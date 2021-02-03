Мінфін залучив до бюджету понад 5 мільярдів гривень від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України провело 2 лютого черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої позики. За його результатами до державного бюджету вдалось залучити близько 5,29 мільярда гривень.
Джерело: Мінфін
У міністерстві запропонували інвесторам чотири випуски державних цінних паперів в національній валюті зі строком обігу 3 місяці, 1 рік, 2 роки та 3 роки.
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Завдяки обмеженій пропозиції однорічних ОВДП Міністерству фінансів вдалось зменшити середньозважену ставку дохідності за цим інструментом на 33 базисні пункти до 11,4%,
– йдеться у повідомленні.
Середньозважена ставка дохідності за тримісячними ОВДП становить 9,29%, за дворічними – 11,88%, а за трирічними – 12,15%. Найбільший попит зосередився на річних паперах, обсяг заявок становив 3,27 мільярда гривень.