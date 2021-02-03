Міністерство фінансів України провело 2 лютого черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої позики. За його результатами до державного бюджету вдалось залучити близько 5,29 мільярда гривень.

Джерело: Мінфін

У міністерстві запропонували інвесторам чотири випуски державних цінних паперів в національній валюті зі строком обігу 3 місяці, 1 рік, 2 роки та 3 роки.

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Завдяки обмеженій пропозиції однорічних ОВДП Міністерству фінансів вдалось зменшити середньозважену ставку дохідності за цим інструментом на 33 базисні пункти до 11,4%,

– йдеться у повідомленні.

Середньозважена ставка дохідності за тримісячними ОВДП становить 9,29%, за дворічними – 11,88%, а за трирічними – 12,15%. Найбільший попит зосередився на річних паперах, обсяг заявок становив 3,27 мільярда гривень.

Скільки грошей залучили від розміщення облігацій

250 мільйонів гривень – термін погашення в 3 місяці;

898 мільйонів гривень – термін погашення в 1 рік;

2,14 мільярда гривень – термін погашення в 2 роки;

1,99 мільярдів гривень – термін погашення в 3 роки.

Зверніть увагу! ОВДП – це цінні папери, які випускає Мінфін для залучення додаткових грошей у державний бюджет. Їх випускають виключно під внутрішній ринок. Інвестори й приватні особи можуть викуповувати облігації, за що очікують отримувати прибуток – визначений відсоток рівня дохідності.



Аукціони ОВДП / Інфографіка Мінфіну