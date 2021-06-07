Мінфін Росії пробовкався, що хоче вивести долар з обігу, а потім відкликав заяву

Російська влада готує механізми для переходу всієї валютної ліквідності в економіці з долара на євро. Принаймні про це пробовкався один з чиновників мінфіну.

Таку заяву 7 червня заявив директор департаменту контролю за зовнішніми обмеженнями мінфіну Росії Дмитро Тимофєєв. Втім, після поширень відповідної інформації у ЗМІ, його цитати попросили "підтерти".

До речі За динамікою зростання доходів ми випереджаємо росіян, – Фурса

Як у Росії планують витіснити долар

Долар, за словами Тимофєєва, планують витіснити як з ліквідності банківської системи, так і з валютно-обмінних операцій.

Наша мета – зробити Росію такою країною, щоб долар був заміщений євро, і я думаю, що у нас для цього є всі підстави,

– сказав Тимофєєв, виступаючи в Держдумі.

Для відмови від обороту долара в Росії "потрібні стимули", але їх варто розробляти. Йдеться про те, що людям не можуть просто сказати "не користуйтеся доларами". Він допустив директивні методи "для якихось державних компаній", але зазначив, що потрібна велика комплексна робота, щоб рушити все економіку далі від долара.

Новини із заявою про санкційний долар прибрали

У первинному тексті йшлося про те, що відмовлятися від долара необхідно для того, щоб уникнути санкцій. Це зробить світ насправді більш демократичним. Однак, як зазначив представник Мінфіну, в валютному обміні на московській біржі на долар припадає 80%, а на євро – менше 20%. Китайський юань і інші валюти чиновник назвав неліквідними.

Цитати одразу ж розлетілися російськими ЗМІ, однак потім зникли. "Влада РФ підготує стимули для переходу валютної ліквідності з долара в євро, – Мінфін" – з таким заголовком вийшла новина на РИА Новости, але пізніше її "зняли".

Таке ж повідомлення потрапило на стрічку ТАСС, і було відкликано через звернення спікера щодо цитати. Збережена версія повідомлення залишилася на сайті Finam.