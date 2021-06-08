Мінфін провів рекордний у 2021 році аукціон ОВДП – на 19 мільярдів

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 8 червня Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 19,1 мільярда гривень. Це – рекордний у 2021 році аукціон ОВДП.
Інвесторам запропонували 6 випусків цінних паперів у гривні та один випуск у доларах.
Читайте також Чи впаде долар нижче 27 гривень: прогноз курсу валют на тиждень
Терміни обігу запропонованих державних облігацій
- у гривні – 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2 роки, 3 роки та 5 років;
- у доларах – 1 рік.
Від розміщення державних цінних паперів до держбюджету залучили
- від ОВДП у національній валюті – 14,16 мільярда гривень. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП становила 8,99%, 1-річних – 11,19%, 1,5-річних – 11,30%, 2-річних – 12,05%, 3-річних – 12,30%.
- від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили 182 мільйони доларів (майже 5 мільйонів гривень). Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах – 3,70%.
За підсумками аукціонів загалом до держбюджету вдалося залучити 19,1 мільярда гривень.Довідка. На аукціоні з продажу ОВДП 1 червня до держбюджету залучили 15,86 мільярда гривень. Тоді дохідність паперів впала або залишилась незмінною.
Деталі рекордного аукціону ОВДП 8 червня / Інфографіка Мінфіну