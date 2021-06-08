Інвесторам запропонували 6 випусків цінних паперів у гривні та один випуск у доларах.

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Терміни обігу запропонованих державних облігацій

у гривні – 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2 роки, 3 роки та 5 років;

у доларах – 1 рік.

Від розміщення державних цінних паперів до держбюджету залучили

від ОВДП у національній валюті – 14,16 мільярда гривень. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП становила 8,99%, 1-річних – 11,19%, 1,5-річних – 11,30%, 2-річних – 12,05%, 3-річних – 12,30%.

Зверніть увагу! Вперше у 2021 році Мінфін випустив новий довгостроковий інструмент із погашенням в травні 2026 року, попит на який перевищив пропозицію у понад 2 рази. Середньозважена дохідність нового 5-річного паперу сягнула 12,52%.

від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили 182 мільйони доларів (майже 5 мільйонів гривень). Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах – 3,70%.

За підсумками аукціонів загалом до держбюджету вдалося залучити 19,1 мільярда гривень.

Довідка. На аукціоні з продажу ОВДП 1 червня до держбюджету залучили 15,86 мільярда гривень. Тоді дохідність паперів впала або залишилась незмінною.



Деталі рекордного аукціону ОВДП 8 червня / Інфографіка Мінфіну