Що пропонував Мінфін
Інвесторам запропонували чотири випуски цінних паперів в національній валюті та один в іноземній. Загалом від розміщення державних цінних паперів 1 лютого до бюджету було залучено 213,8 мільйона гривень.
Читайте На початку 2022 року гривня різко впала: у НБУ назвали причини
На який термін пропонували ОВДП
Інвесторам Мінфін запропонував держоблігацій у національній валюті (гривня) з терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки та 2 роки та доларові ОВДП з терміном обігу 1 рік.
Держоблігації у національній валюті
- Середньозважена дохідність 6-місячних облігацій склала 11,50% (+51 базисний пункт), були задоволені усі 18 заявок. Від їх продажу залучили 67,2 мільйона гривень.
- Середньозважена дохідність 2-річних – 13% (+5 базисних пунктів), Мінфін задовільнив 13 із 14 заявок, а залучили 16,1 мільйона гривень.
Держоблігації в іноземній валюті
Середньозважена дохідність за 1-річними доларовими ОВДП склала 3,7%, а він продажу вдалось залучити залучили 4,6 мільйона доларів.
Аукціон з продажу ОВДП 1 лютого 2022 року / Інфографіка з фейсбуку Мінфіну
Що таке ОВДПОблігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому фондовому ринку. Вони підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
Джерело Мінфін
Джонсон пообіцяв Україні понад 3 мільярди гривень допомоги: дивіться відео
Пост Мінфіну у фейсбуці: