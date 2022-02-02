Що пропонував Мінфін

Інвесторам запропонували чотири випуски цінних паперів в національній валюті та один в іноземній. Загалом від розміщення державних цінних паперів 1 лютого до бюджету було залучено 213,8 мільйона гривень.

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На який термін пропонували ОВДП

Інвесторам Мінфін запропонував держоблігацій у національній валюті (гривня) з терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки та 2 роки та доларові ОВДП з терміном обігу 1 рік.

Держоблігації у національній валюті

Середньозважена дохідність 6-місячних облігацій склала 11,50% (+51 базисний пункт), були задоволені усі 18 заявок. Від їх продажу залучили 67,2 мільйона гривень.

облігацій склала 11,50% (+51 базисний пункт), були задоволені усі 18 заявок. Від їх продажу залучили 67,2 мільйона гривень. Середньозважена дохідність 2-річних – 13% (+5 базисних пунктів), Мінфін задовільнив 13 із 14 заявок, а залучили 16,1 мільйона гривень.

Зверніть увагу! Мінфін не задовольнив попит на 1-річні та 1,5-річні ОВДП в гривні, в результаті чого аукціони не відбулися.

Держоблігації в іноземній валюті

Середньозважена дохідність за 1-річними доларовими ОВДП склала 3,7%, а він продажу вдалось залучити залучили 4,6 мільйона доларів.

Аукціон з продажу ОВДП 1 лютого 2022 року / Інфографіка з фейсбуку Мінфіну

Що таке ОВДП Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому фондовому ринку. Вони підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Джерело Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому фондовому ринку. Вони підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.Джерело Мінфін

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Пост Мінфіну у фейсбуці:

На аукціоні 1 лютого 2022 року Міністерство фінансів запропонувало інвесторам цінні папери номіновані в гривні з терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки та 2 роки та в іноземній валюті (долари США) з терміном обігу 1 рік.

Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 11,50%, а за 2-річними - 13,00%. Мінфін не задовольнив попит на 1-річні та 1,5-річні ОВДП в гривні, в результаті чого аукціони не відбулися.

Середньозважена дохідність за 1-річними доларовими паперами склала 3,7%.