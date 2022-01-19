Мінфін провів аукціони з продажу ОВДП: скільки вдалось залучити до бюджету

18 січня Міністерство фінансів провело аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). До бюджету вдалось залучити понад 4 мільярди гривень.

Що пропонував Мінфін

Інвесторам запропонували чотири випусків цінних паперів в національній валюті та два в іноземній. Найбільший попит мали доларові облігації. Загалом від розміщення державних цінних паперів 18 січня до бюджету було залучено 4,15 мільярда гривень.

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ОВДП у національній валюті

Строк обігу держоблігацій у національній валюті (гривні) – 6 місяці, 1 рік, 2 роки, 5 років. Від розміщення яких вдалось залучити 119 мільйонів гривень.

Середньозважена дохідність держоблігацій у гривні:

1-річних – 11,90%,

2-річних – 12,95%,

5 річних – 13,25%.

ОВДП в іноземній валюті

Строк обігу держоблігацій в іноземній валюті (долари) – 6 місяців та 1 рік. Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 143,3 мільйона доларів.

Середньозважена дохідність держоблігацій в іноземній валюті:

6-місячними – 3,5%,

1-річними – 3,7%.



Аукціон ОВДП 18 січня 2021 року / Інфографіка Мінфіну

Що таке ОВДП Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому фондовому ринку. Вони підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Джерело Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому фондовому ринку. Вони підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.Джерело Мінфін

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