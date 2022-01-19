Що пропонував Мінфін
Інвесторам запропонували чотири випусків цінних паперів в національній валюті та два в іноземній. Найбільший попит мали доларові облігації. Загалом від розміщення державних цінних паперів 18 січня до бюджету було залучено 4,15 мільярда гривень.
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Аукціон ОВДП 18 січня 2021 року / Інфографіка Мінфіну
Що таке ОВДПОблігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому фондовому ринку. Вони підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
Джерело Мінфін
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