Мінфін провів аукціони з продажу ОВДП та знову підняв ставки: скільки залучили до бюджету

21 грудня Міністерство фінансів провело аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Завдяки підвищенню ставок за облігаціями вдалось залучити понад 20 мільярдів гривень до бюджету.

Що пропонував Мінфін

Інвесторам запропонували дев'ять випусків цінних паперів в національній валюті та один в іноземній. Загалом від розміщення державних цінних паперів 21 грудня до бюджету було залучено 20,48 мільярда гривень.

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На який термін пропонували ОВДП

Строк обігу держоблігацій у національній валюті (гривні) – 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 2,4 роки, 2,5 роки, 3 роки та 6 років. Від їх розміщення до бюджету вдалось залучити понад 12 мільярдів гривень.

Середньозважена дохідність держоблігацій у гривні

3-місячних – 10,50%,

6-місячних – 10,80%,

1-річних – 11,88%,

1,5-річних – 11,88%,

2-річних – 12,78%,

2,4-річних – 12,85%,

2,5-річних – 12,9%,

3-річних – 12,88%,

6-річних – 13,25%.

Строк обігу держоблігацій в іноземній валюті (долари) – 1 рік. Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 307,5 мільйонів доларів.

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Найбільший попит серед гривневих інструментів був зосереджений на 2-річних паперах

Аукціон ОВДП 21 грудня 2021 року / Інфографіка Мінфіну

Що таке ОВДП

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому фондовому ринку. Вони підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Джерело Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому фондовому ринку. Вони підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.Джерело Мінфін

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