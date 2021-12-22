Інвесторам запропонували дев'ять випусків цінних паперів в національній валюті та один в іноземній. Загалом від розміщення державних цінних паперів 21 грудня до бюджету було залучено 20,48 мільярда гривень.

Читайте Основне ми виконали, – Марченко про умови для отримання траншу від МВФ

На який термін пропонували ОВДП

Строк обігу держоблігацій у національній валюті (гривні) – 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 2,4 роки, 2,5 роки, 3 роки та 6 років. Від їх розміщення до бюджету вдалось залучити понад 12 мільярдів гривень.

Середньозважена дохідність держоблігацій у гривні

3-місячних – 10,50%,

6-місячних – 10,80%,

1-річних – 11,88%,

1,5-річних – 11,88%,

2-річних – 12,78%,

2,4-річних – 12,85%,

2,5-річних – 12,9%,

3-річних – 12,88%,

6-річних – 13,25%.

Строк обігу держоблігацій в іноземній валюті (долари) – 1 рік. Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 307,5 мільйонів доларів.