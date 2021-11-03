Що пропонував Мінфін інвесторам

Інвесторам запропонували 6 випусків цінних паперів в національній валюті. Всього від розміщення державних цінних паперів до бюджету було залучено 6,66 мільярда гривень.

Зверніть увагу Дефіцит загального фонду держбюджету у жовтні становить 13,9 мільярда гривень, – Мінфін

Державні облігації пропонували на такий термін: 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. Найбільший попит був зосереджений на 6-місячних та 3-річних інструментах.

Середньозважена дохідність облігацій у гривні

6-місячних ОВДП – 10,5%,

1-річних – 11,50%,

1,5-річних – 11,57%,

2-річних – 12,47%,

3-річних – 12,7%,

5-річних – 12,75%.

Зауважте, що ставки зросли за паперами з терміном обігу 6 місяців на 80 базисних пунктирів, два роки на 1 базисний пунктир та три роки на 14 базисних пунктирів. Не змінилася дохідність паперів терміном 1 рік, 1,5 року та 5 років.

Результати аукціону з продажу ОВДП 2 листопада / Інфографіка Мінфіну