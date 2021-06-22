Мінфін провів аукціони з продажу ОВДП: скільки залучили до бюджету

Міністерство фінансів 22 червня провело аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики. До бюджету вдалося залучити 11,4 мільярда гривень.

Інвесторам запропонували 6 випусків цінних паперів в національній валюті та 1 – в іноземній валюті.

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Державні облігації пропонували на такі терміни

у гривні: 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2 роки, 3 роки та 5 років;

у доларах – 1 рік.

Суми, які залучили до держбюджету

від розміщення державних цінних паперів в національній валюті – 8,3 мільярда гривень,

від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили 112 мільйонів доларів, тобто 3,05 мільярда доларів.

Загалом бюджет поповнився на додаткові майже 11,4 мільярда гривень.

Середньозважена дохідність облігацій у гривні

6-місячних ОВДП – 9,0%,

1-річних – 10,97%,

1,5-річних – 11,30%,

2-річних – 12,0%,

3-річних – 12,30%,

5-річних – 12,59%.

Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США – 3,70%.

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються винятково на внутрішньому фондовому ринку. Вони підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.



Мінфін продав ОВДП на понад 11 мільярдів гривень / Інфографіка Мінфіну