Інвесторам запропонували 6 випусків цінних паперів в національній валюті та 1 – в іноземній валюті.
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Державні облігації пропонували на такі терміни
- у гривні: 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2 роки, 3 роки та 5 років;
- у доларах – 1 рік.
Суми, які залучили до держбюджету
- від розміщення державних цінних паперів в національній валюті – 8,3 мільярда гривень,
- від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили 112 мільйонів доларів, тобто 3,05 мільярда доларів.
Загалом бюджет поповнився на додаткові майже 11,4 мільярда гривень.
Середньозважена дохідність облігацій у гривні
- 6-місячних ОВДП – 9,0%,
- 1-річних – 10,97%,
- 1,5-річних – 11,30%,
- 2-річних – 12,0%,
- 3-річних – 12,30%,
- 5-річних – 12,59%.
Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США – 3,70%.
Мінфін продав ОВДП на понад 11 мільярдів гривень / Інфографіка Мінфіну