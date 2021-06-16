Мінфін провів аукціони з продажу держоблігацій: яку суму залучили до бюджету

На останніх аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету майже 8 мільярдів гривень. Також регулятор зменшив дохідність річних паперів.
Аукціони з продажу ОВДП
15 червня поточного року, Мінфін пропонував 5 випусків цінних паперів в національній валюті та один випуск у євро, в результаті чого залучив більш ніж 7,97 мільярда гривень до держбюджету.
Цікаво Корейське економічне диво: у яких галузях ця країна серед лідерівНагадаємо, що 8 червня Мінфін провів рекордний аукціон з продажу ОВДП, у 2021 році, на якому залучив до держбюджету 19,1 мільярда гривень. Детальніше про це, читайте у нашому матеріалі.
Що пропонував Мінфін
Регулятор, на аукціонах, пропонував ОВДП у національній валюті з термінами обігу 399, 525, 707, 1 071 та 1 792 дні й один випуск у євро з терміном обігу 358 днів. Облігації з терміном на 105 днів не пропонувалися на аукціоні.
Залучення від розміщення ОВДП у гривнях
До держбюджету було залучено майже 5,99 мільярда гривень з наступними ставками та строками обігу:
- 1 рік за ставкою 10,97%,
- 1,5 роки за ставкою 11,30%,
- 2 роки за ставкою 12,00%,
- 3 роки за ставкою 12,30%,
- 5 років за ставкою 12,59%,
Залучення від розміщення ОВДП в іноземній валюті (євро)
Мінфін залучив 60,8 мільйона євро до держбюджету. Строк облігацій становив 1 рік з дохідністю 2,5%.
Також зауважте, що раніше Мінфін повідомляв про те, що іноземці суттєво збільшили свої інвестиції в ОВДП на аукціонах з 21 травня по 28 травня 2021 року, завдяки чому портфель нерезидентів зріс на 1,06 мільйони гривень.
Інфографіка Міністерства фінансів УкраїниНагадаємо, що у квітні Мінфін збільшив ставки на ОВДП, одразу після того, як НБУ підвищив облікову ставку до 7,5%, завдяки чому вдалось залучити 4,59 мільярда гривень до держбюджету.