Мінфін провів аукціон з продажу військових облігацій: яку суму залучили

29 березня Міністерство фінансів провело аукціон з продажу військових облігацій. До бюджету вдалось залучити понад 3 мільярди гривень.

Що пропонував Мінфін

Мінфін запропонував два випуски цінних паперів в національній валюті, строком обігу 6 місяців та 3 роки. Загалом від їх розміщення в бюджет вдалось залучити 3,32 мільярда гривень.

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Середньозважена дохідність військових облігацій:

6-місячні – 10%,

3-річні – 11%.

Що таке військові облігації Військові облігації – це позикові цінні папери, випущені урядом з метою фінансування військових операцій під час війни. Вони сприяють накопиченню коштів на ведення війни та водночас дають можливість громадянам країни долучитись до боротьби.

Випуск військових облігацій

За допомогою військових облігацій до бюджету вже вдалось залучити понад 26 мільярдів гривень від початку цинічної війни Росії.

Після введення воєнного стану Кабмін прийняв рішення про випуск військових облігацій. Військові ОВДП покликані акумулювати кошти для забезпечення потреб ЗСУ та стабілізувати фінанси держави в умовах воєнного стану.

Мінфін провів перший аукціон із розміщення військових облігацій 1 березня. Планується здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 мільярдів гривень. Покупцем військових облігацій буде Національний банк.

НБУ раніше розповідали, що станом на 21 березня понад дві тисячі громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на загальну суму 4 мільярдів гривень та 742 тисяч доларів.

Аукціон з продажу ОВДП 29 березня / Інфографіка 24 каналу

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